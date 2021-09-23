محمد رمضان يعلن عن تعاقده على مسلسل جديد

الوكيل الاخباري- أعلن الفنان المصري محمد رمضان، عن تعاقده مع شركة "MediaHub - سعدي جوهر" لتقديم عمل درامي في رمضان 2022.

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ونشر محمد رمضان صورته مع المنتج محمد السعدي، عبر حسابه على "إنستغرام"، قائلا: "تم بحمد الله التعاقد على مسلسل رمضان 2022 من إنتاج محمد السعدي تأليف محمد فريد للمخرج الكبير محمد ياسين".



وظهر محمد رمضان خلال إعلانه عن مسلسله الجديد بـ"تيشرت" عليه العلم الأمريكي وعلامة وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا".



وفي تصريحات صحفية سابقة للمخرج محمد ياسين، ذكر أنه يعرف محمد رمضان منذ أكثر من 10 أعوام، والعلاقة بينهما جيدة للغاية، وفي الفترة الحالية تجمعه مع محمد رمضان والشركة المنتجة جلسات خاصة لوضع الخطوط العريضة التي سيسير عليها العمل.

المصدر: روسيا اليوم