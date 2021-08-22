محمد رمضان يعلن عن حفل جديد في السعودية

الوكيل الإخباري - أعلن الفنان المصري، محمد رمضان، موعد حفله المقبل، الذي سيكون بالمملكة العربية السعودية يوم 21 نوفمبر المقبل، رغم مرور ساعات قليلة على وفاة والدة زوجته (حماته)، نسرين عبدالفتاح، الأمر الذي عرضه لانتقادات حادة من جمهوره.



ونشر رمضان، عبر خاصية "ستوري" على "إنستغرام"، بوستر حفله بالسعودية عام 2019، وعلق عليه: "الجمهور السعودي الغالي انتظروني هنعملها تاني قريباً".

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وانتقد الجمهور توقيت إعلان رمضان لحفله المقبل، والذي تزامن مع وفاة حماته التي سبق ونعاها بكلمات مؤثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي اعتبره البعض غير لائق.



وتفاعل معه الجمهور بشكل كبير، وانهالت عليه التعليقات: "احترم حزن زوجتك على مامتها، كيف بتكون حماتك متوفية وأنت عم تعلن عن حفل جديد، غير لائق أنك تعلن عن حفل وهناك ميت ببيتك".



وكان سبق وشارك الفنان المصري صورةً عفويةً تجمعه بوالدته، في إطلالة غير معتادة، خطفت أنظار زملائه في الوسط وجمهوره الذين تفاعلوا معه.

المصدر - زهرة الخليج