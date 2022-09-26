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الإثنين، 26-09-2022 10:07 ص

محمد رمضان يعلن عن حفل في سوريا قريباً ونقابة الفن تنفي

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الوكيل الإخباري-أصدر المكتب الإعلامي لنقابة الفنانين بـ سوريا بيان رسمي تم نشره عبر صفحة النقابة على الفيسوك، رد من خلاله على خبر إقامة حفل غنائي لـ محمد رمضان بدمشق والذي أعلنه محمد رمضان عبر حساباته على السوشيال ميديا، مُشيرًا إلى أن موعد الحفل الخميس 6 أكتوبر القادم.

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أكد البيان الرسمي لنقابة الفنانين السوريين أنه لا صحة لما يتم تداوله حول إقامة هذا الحفل، سواء عن طريق القطاع العام أو الخاص، مُشير إلى أن كل ما يتم تداوله مجرد شائعات.


جاء نص البيان "تنويه :إشارة إلى ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول إقامة حفل للفنان محمد رمضان في دمشق تؤكد نقابة الفنانين أنه لا صحة لما هو متداول حول إقامة هذا الحفل سواء عن طريق القطاع العام أو الخاص . وكل ما يتم تداوله مجرد شائعات .. المكتب الإعلامي لنقابة الفنانين".

 



وكان الفنان محمد رمضان قد أكد عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي " انستغرام " انه يعتزم على اقامة حفل في دمشق الخميس 6 أكتوبر المقبل . 

 


 




 

 


 

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