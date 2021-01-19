محمد رمضان يفاجئ جمهوره بالقفز من أعلى برج القاهرة!

الوكيل الاخباري - فاجأ الفنان المصري، محمد رمضان، جمهوره بالتعاون مع المخرج الشاب محمد سلامة، في كليب جديد يحمل اسم "علاء الدين".



ونقل موقع "مصراوي"، عن مصدر مقرب من المخرج محمد سلامة، أن "محمد رمضان يصور الكليب حاليا ببرج القاهرة، كاشفا عن مفاجأة وهي أن محمد رمضان سيقوم بتصوير أحد المشاهد وهو يقفز من أعلى البرج".



وأضاف المصدر أن "الكليب سيتم تصويره بشكل جديد، ليظهر رمضان مختلفا هذه المرة، ومن المنتظر طرح الكليب خلال الفترة المقبلة".

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ويتعاون محمد رمضان ومحمد سلامة في مسلسل "موسى"، المقرر عرضه في سباق دراما رمضان المقبل، ويشارك في البطولة عمرو عبدالجليل، وفريدة سيف النصر، وعبير صبري، ورياض الخولي.

سبوتنيك

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