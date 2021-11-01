محمد رمضان يكشف تفاصيل جديدة عن مسلسله مع دينا الشربيني

الوكيل الإخباري - أكد الفنان محمد رمضان تعاونه مع الفنانة دينا الشربيني لأول مرة في موسم رمضان 2022، وذلك خلال حديثه مع برنامج "ذا انسايدر بالعربي"، وقال رمضان إنه لا يريد حرق أحداث المسلسل مبكراً، خاصة أنه ما زال في مرحلة الكتابة.

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ولكنه يتابع عمليات كتابة المسلسل والتجهيزات، ومن المتوقع أن يبدأ التصوير خلال 20 يوم من الآن، وينتظر فقط إنتهاء ارتباطاته الفنية في الفترة الحالية، حتى يتفرغ للمسلسل ولبدء تصويره.

وقال محمد رمضان إن هذا العام يتبع أسلوب جديد لأول مرة، بعدم متابعة تفاصيل كتابة المسلسل.

لأنه يتعاون مع المخرج الكبير محمد ياسين، لأول مرة أيضاً، وأضاف إن المسلسل في يد أمينة مع المخرج محمد ياسين، وكشف أنه فخور بالعمل مع ياسين هذا العام، وشوق الجمهور للمسلسل، والذي من المتوقع أن يقدم به رمضان شكل جديد لأول مرة، لتعاونه الأول مع محمد ياسين والفنانة دينا الشربيني.

المصدر - هي

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