محمد رمضان يكشف عن أغنيته الجديدة - بالصور

الوكيل الإخباري-كشف الفنان المصري محمد رمضان عن تحضيراته لأغنية جديدة تعاون فيها مع مغني الراب الجزائري سولكينغ بروك.

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ونشر محمد رمضان صورا برفقته على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، وعلق عليها قائلًا: "قريبًا MR 1 & SOOLKING".



وكان قد أثار محمد رمضان الجدل بين المتابعين بعدما نشر على حسابه الخاص، فيديو قصير وهو يطعم نمراً زجاجة حليب، على أنغام أغنيته "أنا مش مغرور".

ويُشار الى أن محمد رمضان من أكثر الفنانين ظهوراً مع الحيوانات الشرسة في المسلسلات والأفلام والكليبات و غيرها.

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