محمد رمضان يكشف عن شارة مسلسل 'موسى' وتوقيت عرضه

الوكيل الاخباري - كشف الفنان المصري محمد رمضان، عن مقدمة وأغنية المسلسل المصري المنتظر "موسى" المقرر عرضه خلال أيام شهر رمضان المبارك.

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شارك الفنان المصري محمد رمضان على صفحته الشخصية في "إنستغرام" فيديو يظهر فيه مقدمة المسلسل المنتظر مع تعليق قال فيه: "تمنياتي لكم بمشاهدة ممتعة ومشوقة".

وأضاف محمد رمضان: "الحلقة الأولى غداً 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة على قناة (دي إم سي) المصرية و8 مساءً على (دي إم سي) داما و10:00 مساءً على قناة (إم بي سي) السعودية".



وكشف محمد رمضان في وقت سابق عن بعض تفاصيل العمل الفني، وأوضح أن "الفكرة جاءت عن طريق جلسة بينه وبين ناصر عبدالرحمن المؤلف والمخرج الواعد محمد سلامة تساءل فيها هل (شوفنا دور الصعيد في المقاومة الشعبية، هل الاحتلال وصل للصعيد؟)، وناصر عمل أبحاثه ولقينا إن الصعيد ليه دور قوي جدا في المقاومة وإجابة السؤال تحولت لمسلسل"، حسب قوله.





وأكد محمد رمضان أنه مهما حكى عن المسلسل لن يتم تسريب تفاصيله، لأن كل حلقة فيها 30 حدثا.

وعن مشهد قتل الحصان كشف أنه ليس حقيقيا وأنه صور مع الحصان مشاهد كثيرا بعد مشهد القتل، وأنه تمثيل مثل أي دور. وأما عن سبب الانتقادات التي يتعرض لها دائما أجاب أن السبب وراء ذلك هو صدقه.



سبوتنيك