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الأحد، 11-07-2021 12:07 م

محمد رمضان يكشف عن 'هدية ثمينة' وصلته من الأردن - فيديو

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الوكيل الاخباري - كشف الفنان المصري، محمد رمضان، عن تلقيه "هدية ثمينة" من أحد محلات المجوهرات في الأردن.

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ونشر رمضان، عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام"، فيديو جديد له، مشيرا إلى خاتم مكتوب عليه "الخاتم الحصري نمبر 1 للفنان محمد رمضان".

وكان الفنان المصري، محمد رمضان، تقدم باعتذار بعدما تسبب بإغلاق أحد المطاعم بمدينة دبي الإماراتية.

 

 

وقال رمضان عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، "أعتذر بالنيابة عن جمهوري وأحبائي لتسببهم في إغلاق "ناموس"، مكاني المفضل في دبي لمدة خمس أيام بسبب تجمعهم حولي".


كما نشر رمضان في وقت سابق فيديو عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، ظهر فيه يسير برفقة "فهد"، بعد أيام من قيامه بجولة مع نمر، كما ظهر، في مقطع فيديو بمدينة دبي الإماراتية، وهو يسير ممسكا بسلسلة معدنية ربط بها نمرا أبيض اللون.

 

ونشر الفيديو عبر حسابه على "تويتر"، وظهر فيه عاري الصدر وهو يتجول مع النمر، كما أرفق مقطع الفيديو بجزء من أغنيته "نمبر وان".

 

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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