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السبت، 20-03-2021 09:47 ص

محمد رمضان ينشر الصور الأولى للإعلان الذي تسبب بإصابته

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الوكيل الاخباري - نشر الفنان المصري محمد رمضان، صور الاعلان الجديد للعبة "فري فاير"، والذي تسبب في الذي تسبب بإصابته وإصابة الفنان يوسف عبر حسابه بـ"انستغرام".

اضافة اعلان

وقال الفنان المصري، أمس الجمعة: "الحمد لله أول عربي في اللعبة العالمية فري فاير..الإعلان قريباً بإذن الله.. ملحوظة إصابتي حصلت أثناء تصويره".

 



وكان محمد أعلن عن إصابته خلال تصوير الاعلان في وقت سابق، ونشر فيديو يظهر الضرر  الذي لحق بظهره. 

وبعد إعلان رمضان، أعلنت الفنانة لبنى ونس عن تعرض نجلها الممثل يوسف عمر، لإصابات خطيرة، أثناء مشاركته في تصوير الإعلان.

 

 

وقالت لبنى عبر "فيسبوك": "وصل الاستهتار بأرواح الناس لدرجة مفزعة، يوسف كان بيصور إعلان إمبارح ومفروض في أكشن، تخيلوا الأكشن قنبلة تحته حقيقية انفجرت فيه، ستر ربنا إنه اتأخر بعد الأكشن لحظة، والقنبلة انفجرت مع أكشن الحمد لله".


 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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