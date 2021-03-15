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الإثنين، 15-03-2021 10:36 ص

محمد رمضان ينشر صورة من كواليس مسلسله الجديد ويثير الجدل.. شاهد

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الوكيل الاخباري - بعدما نشر الفنان المصري محمد رمضان أول صورة من كواليس مسلسله الجديد "موسى" مع الفنانة سمية الخشاب، وعلّقت الخشاب على الصورة والتي لاقت انتشاراً واسعاً على السوشيال ميديا، قائلةً: "الصورة قلبت الدنيا... إن شاء الله المسلسل يعجب الناس". وأضافت: "دوري سيكون مفاجأة ومختلفاً عما قدّمته من قبل في الأعمال الدرامية".

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وتجسّد سمية الخشاب من خلال أحداث العمل دور صعيدية تربطها صلة قرابة بالنجم محمد رمضان. وتعود الخشاب الى الدراما التلفزيونية بمسلسل "موسى" بعد غياب أربع سنوات، منذ أن قدّمت مسلسل "الحلال" عام 2017، مع الفنانة فيفي عبدة، وهو من تأليف سماح الحريري، وإخراج أحمد شفيق.

وانتهى مخرج العمل من تصوير نصف مشاهد المسلسل حتى الآن، حيث صوّر مشاهد عدة منه في مدينة أسوان، وظهر خلالها محمد رمضان بطل العمل مع مجموعة من التماسيح.


يُذكر أن مسلسل "موسى" بطولة: محمد رمضان، سمية الخشاب، هبة مجدي، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، ومجموعة كبيرة من النجوم الكبار، ومن تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.


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