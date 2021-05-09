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الأحد، 09-05-2021 12:36 م

محمد سامي يواجه محمد إمام: 'نسل الأغراب تفوّق على النمر'

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الوكيل الاخباري - نشر المخرج محمد سامي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة توضح إحصائيات موقع غوغل عن نسبة الأكثر بحثا بين مسلسل “نسل الأغراب” و“النمر”، والتي نشرها محمد إمام مبيناً فيها حصول مسلسله على الترند.

وعلق سامي قائلاً: «صديقي الغالي يا محمد إمام النجم المحبوب، دايما بتمنالك النجاح والتوفيق في كل خطواتك، ولكن عندي تعديل بسيط للتوثيق التاريخي، الناس بتكتب نسل الأغراب بدون همزة، أنت للأسف كتبتها صح بالهمزة ولكن هي متداولة كده للأسف».

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وتابع: «جرب تكتبها بدون همزة زي الناس كلها، ده اللي هيطلعلك على جوجل ترندز سواء في مصر أو ورلد وايد ، برجاء تصليح المعلومة يا محمد عشان الناس ماتتلخبطش ونجاحنا ونجاحك واحد».


وأكمل: «احنا إخوات وزمايل ونفرح دايما لبعض وببعض وكل التوفيق ليك يا صديقي الغالي وللمخرجة الكبيرة وأختي شيرين عادل وبجد مبروك المسلسل حلو جدا وأنا متابعه ومستمتع بيه».

يشار إلى أنه يعرض للمخرج محمد سامي مسلسل “نسل الأغراب“، والذي تشارك في بطولته زوجته مي عمر وأحمد السقا وأمير كرارة وأحمد مالك وأحمد داش ونجلاء بدر وسلوى عثمان وفردوس عبد الحميد وأسماء أبو اليزيد وإدوارد ومحمد جمعة ومحمد مهران ودياب.

 

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