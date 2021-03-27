محمد سعد يعود لجمهوره من على الكرسي في الجنينه - فيديو

الوكيل الاخباري - عاد الفنان المصري محمد سعد إلى جمهوره بعد غياب من خلال أغنية جديدة بعنوان "دخول رايق".
وشارك محمد سعد الشهير بـ "اللمبي" أغنيته الجديدة عبر تطبيق "تيك توك"، معلقا بالقول "أغنيتي الجديده من علي الكرسي في الجنينه".
وتقول كلمات الأغنية "دخول رايق، أنا بسبب حرايق، تضايق مني ما تضايق، إكمني راكب وسايق".
@mohamed_saadofficialاغنيتي الجديده من علي الكرسي في الجنينه♬ original sound - Mohamed_Saad_Official
وحقق محمد سعد شهرته في العالم العربي عبر تجسيد شخصية "اللمبي" التي قدمها في 3 أفلام بداية من عام 2003، وكذلك من تجسيده شخصيات هزلية في أفلام تحمل اسمها، منها "عوكل" و"كتكوت" و"تتح" و"بوحة"، كما أنه قدم مسلسلا تلفزيونيا بعنوان "فيفا أطاطا".
كما نال محمد سعد استحسانا من الجمهور والنقاد على دوره الجاد في الجزء الأول من فيلم "الكنز"، من إخراج شريف عرفة، وإنتاج عام 2017، ويشارك في بطولته محمد رمضان وهند صبري.
المصدر : سبوتنك