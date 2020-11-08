محمد شفيق يطلب الدعاء لابنته الرضيعة بعد إصابتها بفيروس كورونا

الوكيل الإخباري _ كشف الموزع الموسيقي المصري محمد شفيق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" عن اصابة طفلته الرضيعة التي تبلغ من العمر 3 ايام فقط بفيروس كورونا .

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واشار الى انها في حالة حرجة وقد تم وضعها على جهاز التنفس.، وقد طالب الجمهور بالدعاء لها بالشفاء العاجل.

وبعد إعلانه حاجته لمترع ببلازما الدم من فئة +AB إلا أنه سرعان ما عاد ونشر أن هناك شخصاً قام بالتبرع لها داعياً الله أن يشفيها .

لتنهال عليه التعليقات من متابعيه الذين تمنوا الشفاء العاجل للرضيعة .



المصدر : الفن

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