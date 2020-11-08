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الأحد، 08-11-2020 10:45 ص

محمد شفيق يطلب الدعاء لابنته الرضيعة بعد إصابتها بفيروس كورونا

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الوكيل الإخباري _ كشف الموزع الموسيقي المصري محمد شفيق  عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" عن اصابة طفلته الرضيعة التي تبلغ من العمر 3 ايام فقط بفيروس كورونا .

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واشار الى انها في حالة حرجة وقد تم وضعها على جهاز التنفس.، وقد طالب الجمهور بالدعاء لها بالشفاء العاجل.

 

وبعد إعلانه حاجته لمترع ببلازما الدم من فئة +AB إلا أنه سرعان ما عاد ونشر أن هناك شخصاً قام بالتبرع لها داعياً الله أن يشفيها .

 

لتنهال عليه التعليقات من متابعيه الذين تمنوا الشفاء العاجل للرضيعة .

 


المصدر : الفن 

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