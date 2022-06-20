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الإثنين، 20-06-2022 04:54 م

محمد صبحي: أعود للسينما بمشروع سينمائي جديد بعد 31 عاماً وأبحث عن التمويل

Mohamad_Sobhi


الوكيل الإخباري-حَلّ النجم الكبير المخرج والفَنّان محمد صبحي ضيفاً على «كاميرا سيدتي»، وعَبّر خلال لقائه معنا عن سَعادته لرجوعه إلى السينما بعد غياب طويل امتَدّ لأكثر من 31 عاماً، كشف خلاله عن مشروع فَنّي سينمائي جديد يُحَضِّر له الفترة القادمة، وقال مُعَلّقاً على غِيابه لهذا الوقت الطويل بتعليق طريف (اتجنَنّت)، ثم صرح بأن «من المؤكد أنّ هناك حِسابات تغيرت عند عرض الفكرة عليّ، كما أن محتوى الفيلم فيه موضوع ولغة سينما، من المؤكد أنّه سيُحدِث صدى جيداً، بالإضافة إلى أنّ هناك حدثاً جللاً سيحدث في العالم لم يَتَحَدّث عنه أحد، وبالتالي من المهم أن يتم طرحه في الفيلم.

وعن تحديات السوق الفني واختلافاته التي سيواجهها محمد صبحي، نظراً لاختلاف السنوات وتغير المنتجين وطبائعهم ومواجهته تحقيق الفيلم نجاحات كبيرة، نظراً للمنتجين واختياراتهم فقال صبحي: «بالفعل عندك حق فهناك اختلافات في السوق الفني بالطبع سأواجهها، هل أستطيع الصمود أم الرضوخ أمام هذا الوضع الفني... بالتأكيد لن أرضخ لضغوط المنتجين. ومن يرد أن يحقق الفكرة سينمائياً فأهلاً ومرحباً به، أما من يريد أن يَتّجه للتجارة فلن أتجاوب معه».
وأضاف صبحي: «إذا كان المنتج منتجاً فأنا أكثر إنتاجاً منه. تجربتي مع الجمهور لا أقدم له تسطيحاً لكي يعجب المنتج، ولا تقعيراً ( الكلام الصعب) لكي أعجب نفسي. وإنما سنحسب المسائل بشكل جيد، وبالتالي سنرى أكثر من منتج يمول العمل ومؤمن به لتنفيذه؛ ولذلك المنتج المتحمس للعمل الجاد سيأتي إلي، أمّا إذا كان يريد الضحك فقط، فهناك ممثلون آخرون غيري يستطيعون تحقيق ذلك».

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