محمد صبحي يعيد إلهام شاهين للمسرح من جديد - صورة

الوكيل الإخباري - أعلن الفنان الكبير محمد صبحي في المؤتمر الصحافي الذي عُقد بعد العرض الخاص لمسرحية "نجوم الظهر" عن تعاونه مع الفنانة إلهام شاهين، في عمل مسرحي جديد.



وشوّق صبحي الجمهور لهذا العرض، حيث وصف إلهام شاهين بالمحارِبة، بسبب تصريحاتها وجرأتها في الدفاع عن آرائها.

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عودة إلهام شاهين إلى المسرح من جديد، تأتي بعد غياب دام أكثر من 20 عاماً، منذ ظهورها مع الفنان الراحل سمير غانم، في مسرحية "بهلول إسطنبول".



وقال صبحي إن إلهام شاهين هي الوحيدة بين فنانات جيلها التي تتمتع بالقدرة والجرأة على العودة إلى المسرح، مؤكداً أنها محارِبة قوية ولها تاريخ فني عريق لكنه رفض الحديث باستفاضة عن العمل، قائلاً: "لم أعتد الحديث عن عمل لا يزال في طور النشأة، ولكن سعيد بعودة إلهام شاهين الى المسرح من جديد".



يُذكر أن إلهام شاهين لها تجربة مسرحية وحيدة حين شاركت الفنان الراحل سمير غانم مسرحية "بهلول في اسطنبول"، والتي عُرضت في مطلع الألفية الثالثة، لكنها لم تكرر العمل في المسرح رغم نجاحها فيه.





المصدر - لها