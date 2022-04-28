محمد عبده تحت الهجوم بسبب انتقاده عبد المجيد عبدالله

الوكيل الإخباري - أثارت تصريحات المطرب السعودي الكبير محمد عبده انتقادات حادة ضده بسبب كلامه السلبي حيال الفنانين أبو بكر سالم وعبد المجيد عبدالله وطلال مداح، خلال استضافته في برنامج "مراحل" من تقديم الإعلامي علي العلياني على قناة SBC.



وقال "فنان العرب" إن لحن أغنية "وطني الحبيب" لمداح مسروق، وشبّه أغنية "يا بلادي واصلي" لسالم بشخص يدفع سيارة، واعتبر أغاني الفنان عبدالله اعتبرها مرحلية ولا تشكل تراثًا.

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