محمد عبده : لا أرغب بأن يصبح ابني مطرباً

الوكيل الإخباري-تحدث الفنان السعودي محمد عبده عن رأيه بدخول إبنه عبد الرحمن عالم الفن، خاصة بعد بروز موهبته بعد غناءه باقة من أغنيات والده في برنامج "ليالي رمضان".

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وأكد محمد عبده أنه فوجئ بظهور إبنه، الأمر الذي أثار غضبه واستياءه، وإضطر إبنه للإعتذار منه.



وقال محمد عبده: "عبد الرحمن أنا مدخره لمستقبل أهله وعمله لا كفنان أو مطرب.. ممكن يكون فنان متذوق للفن، وهو يعزف بطريقة جميلة على الأورج والبيانو، لكن مطرب لا أفضل"، كما أكد على شبه صوت إبنه بصوته.



وعن أسباب رفضه دخول إبنه عالم الغناء، قال محمد عبده خلال حلوله ضيفاً على الإعلامية سارة دندراوي في برنامج "تفاعلكم" على قناة العربي: "أنا حر".





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