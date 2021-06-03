الخميس 03-06-2021
الوكيل الاخباري

قرارات من وزير العمل للتسهيل على العاملين

مناشدة لتوفير دواء لعلاج الروماتيزم محليا

أسعار الذهب الخميس 3/6/2021

وفيات الخميس 3/6/2021

وصول 146.4 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا إلى المملكة اليوم

أمام وزير الصحة .. جرش تعاني من نقص في الأطباء

إحباط محاولة تهريب ألعاب نارية ممنوعة

بلدية الزرقاء تحيل موظفاً أطلق النار على كلب للتحقيق

بعد مناشدة عبر برنامج الوكيل .. طبيب أسنان ومدير مستشفى خاص يلبيان النداء

الصين تطلق قمرًا صناعيًا جديدًا للأرصاد الجوية

الخميس، 03-06-2021 10:15 ص

محمد عبده يتصدر التريند السعودي بخبر حزين

محمد-عبده


الوكيل الإخباري _ تصدر الفنان السعودي الكبير، محمد عبده، منصات التواصل الاجتماعي، وأصبح خلال الـ24 الساعة الماضية "تريند" بسبب تداول خبر حزين.

اضافة اعلان

وتضاربت الأنباء خلال الساعات الماضية التي تتحدث عن صحة الفنان السعودي محمد عبده، ما أثار قلق محبيه في الخليج والعالم العربي.

وتصدر وسم حمل عنوان "وفاة محمد عبده" موقع "تويتر"، بعد انتشار إشاعة تتحدث عن وفاة النجم السعودي، ما جعل الكثير من المواطنين يبحث عن أخباره في منصات التواصل الاجتماعي.

ووصل عدد التغريدات التي حملت الوسم الخاص بالفنان لأكثر من 15 ألف تغريدة خلال الساعات الماضية، ما أثار قلق المتابعين.


لكن المصادر الإعلامية المتخصصة بأخبار الفن نفت الخبر، وأكدت أن النجم السعودي بخير وبصحة جيدة.


ونقلت مجلة "سيدتي" عن مصادر مقربة من الفنان، أكدت من خلالها تواجده في منزله ومع عائلته.


ونوهت المصادر أن الفنان يتمتع بصحة جيدة وأنه سعيد بالأصداء التي حصلت عليها أغنيته الجديدة "مستعجلة" التي طرحها قبل أيام لتأتي بعدها إشاعة الوفاة.

ويستعد النجم محمد عبده لإحياء حفل كبير في مدينة الرياض في السعودية، اليوم.


 

المصدر : سبوتنيك 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1274147_0

أنغام تشوّق متابعيها لجديدها

489498Image1-1180x677_d

عمل سينمائي يجمع محمد كريم والنجم العالمي بروس ويليس.. صور

3804981-1425880350

حلا الترك تشوق متابعيها بعملها الجديد مع جاد شويري

main_image6095062a8f631

هكذا احتفى مهرجان شرم الشيخ السينمائي بالراحل سمير غانم

7afcac798fd892afd742b2d6

صور نادرة جداً من كواليس الكواسر

8c416c10-403a-41a3-b411-fe38558e6e7b_16x9_600x338

الموت يفجع نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم!

أخبار متعلقة
محمد عبده_7

الكشف عن آخر أعمال الفنان السعودي 'محمد عبده'

10568361-262915880

بعد يومين من وفاة والدتها.. انهيار الفنانة نانسي صلاح في جنازة شقيقتها

5509861-1537038482

الموت يُفجع الفنان السوري قصي خولي

f4f88cb5-493c-4d02-95f7-e1e060b303c4

كاتبة مسلسل '2020': صافي ما مات وانتظرونا في موسم جديد!

8651711_1565789445

الموت يفجع أسرة الفنان سعيد صالح

ecf18d63026497a1941d0c5d117877f5_136673

نقابة فناني سوريا تخرج عن صمتها بشأن أنباء عن وفاة دريد لحام