محمد عبده يتصدر التريند السعودي بخبر حزين

الوكيل الإخباري _ تصدر الفنان السعودي الكبير، محمد عبده، منصات التواصل الاجتماعي، وأصبح خلال الـ24 الساعة الماضية "تريند" بسبب تداول خبر حزين.

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وتضاربت الأنباء خلال الساعات الماضية التي تتحدث عن صحة الفنان السعودي محمد عبده، ما أثار قلق محبيه في الخليج والعالم العربي.



وتصدر وسم حمل عنوان "وفاة محمد عبده" موقع "تويتر"، بعد انتشار إشاعة تتحدث عن وفاة النجم السعودي، ما جعل الكثير من المواطنين يبحث عن أخباره في منصات التواصل الاجتماعي.



ووصل عدد التغريدات التي حملت الوسم الخاص بالفنان لأكثر من 15 ألف تغريدة خلال الساعات الماضية، ما أثار قلق المتابعين.



لكن المصادر الإعلامية المتخصصة بأخبار الفن نفت الخبر، وأكدت أن النجم السعودي بخير وبصحة جيدة.



ونقلت مجلة "سيدتي" عن مصادر مقربة من الفنان، أكدت من خلالها تواجده في منزله ومع عائلته.





ونوهت المصادر أن الفنان يتمتع بصحة جيدة وأنه سعيد بالأصداء التي حصلت عليها أغنيته الجديدة "مستعجلة" التي طرحها قبل أيام لتأتي بعدها إشاعة الوفاة.



ويستعد النجم محمد عبده لإحياء حفل كبير في مدينة الرياض في السعودية، اليوم.







المصدر : سبوتنيك