محمد عبده يتصدر ترند اليوم لهذا السبب !

الوكيل الإخباري - تصدر حفل الفنان محمد عبده في جازان المقرر اقامته يوم الجمعة المقبل منصة التواصل الاجتماعي تويتر .
وعبر نشطاء مواقع التواصل عن تشوقهم للقاء نجم العرب في الحفل المنتظر في الـ 9 من حزيران من خلال تداول مقاطع فيديو وصور للفنان مع تفعيل وسم #محمد_عبده
تقام حفلة محمد عبده في جازان يوم الجمعة 9 حزيران 2023، في مركز الأمير سلطان الحضاري في منطقة جازان، وهذه الحفلة الطربية المميزة ضمن جولة المملكة العربية السعودية 2023.
فنان العرب #محمد_عبده ❤️🎶— تذاكر موسم الرياض 𝟮𝟬𝟮𝟯✪ (@yourGTAmodder) June 4, 2023
يحيي ليلة لكل عشاق الطرب الاصيل
في #جازان ضمن حفلات #جولة_المملكة 💚
📆 9 يونيو
للحجز تواصل 👇https://t.co/WQ6pd0fKc2@Mohammed_Abdu #انا_سعودى_وأفتخر pic.twitter.com/6je3O0xjLj
الي ماعنده تذاكر حفلة محمد عبده في جازان يكلمني خاص وابشرو بالخير.،— د.علي العتيبي (@laiarubiole) June 4, 2023
"#محمد_عبده
""! pic.twitter.com/ay1HilJMFU