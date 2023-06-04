محمد عبده يتصدر ترند اليوم لهذا السبب !

الوكيل الإخباري - تصدر حفل الفنان محمد عبده في جازان المقرر اقامته يوم الجمعة المقبل منصة التواصل الاجتماعي تويتر .



وعبر نشطاء مواقع التواصل عن تشوقهم للقاء نجم العرب في الحفل المنتظر في الـ 9 من حزيران من خلال تداول مقاطع فيديو وصور للفنان مع تفعيل وسم #محمد_عبده



تقام حفلة محمد عبده في جازان يوم الجمعة 9 حزيران 2023، في مركز الأمير سلطان الحضاري في منطقة جازان، وهذه الحفلة الطربية المميزة ضمن جولة المملكة العربية السعودية 2023.

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