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الثلاثاء، 26-04-2022 02:45 م

محمد عبده يحصل على تمثاله الذهبي-صورة

محمد-عبده-


الوكيل الإخباري - خلال حفل سحور في جدة على شرف الفنان السعودي محمد عبده، بحضور نخبة من الشخصيات بينهم الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز، قامت مجموعة من محبي الفنان بإهدائه تمثالاً ذهبياً على صورته.

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وكان فنان العرب تألق في عدة حفلات في الشتاء الماضي بينها حفلته في فبراير الكويت، كذلك مشاركته في أوبريت التأسيس مع عبد المجيد عبدالله وماجد المهندس. وصادف اوبريت التأسيس في 22 شباط / فبراير الماضي وهو يوم التأسيس في المملكة العربية السعودية فكان العمل الملحمي الوطني المؤلف من تسع لوحات غنائية.

 


 

 

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