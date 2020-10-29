محمد عبده يطرح اغنيته الجديدة ارتاح

الوكيل الإخباري _ طرح الفنان السعودي محمد عبده أغنيته الجديدة "ارتاح " على قناته الرسمية على "يوتيوب" ، من كلمات الشاعر أحمد فلاح الرويلي، وألحان عبدالرب إدريس.

اضافة اعلان



يشار الى ان عبده كان قد طرح مؤخرا اغنية "يا أمنيات" في تعاون مع رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ الذي كتب كلماتها، وألحان عبد الرب إدريس وتوزيع وليد فايد.





المصدر : الفن

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة













