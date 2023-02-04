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السبت، 04-02-2023 03:44 م

محمد عدوية يقاضي منتحل شخصيته بسبب والده

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الوكيل الإخباري- كشف الفنان محمد عدوية، عن نيته لمقاضاة منتحل شخصيته على "فيسبوك"، بسبب قيام الحساب المنتحل لشخصيته، بكتابة منشور يطلب فيه الدعاء لوالده لأنه يمر بأزمة صحية صعبة، مؤكداً أنه لا يملك سوى صفحات رسمية باسمه وليس حسابات شخصية.

وأكد عدوية، في بيان أن والده الفنان أحمد عدوية بخير، ليس كما يصور البعض بأن حالته حرجة، مؤكداً انه أصبح بصحة جيدة وسيظهر معه خلال الفترة المقبلة في لايف على صفحته الرسمية ليطمئن الجمهور وأنه بحالة صحية جيدة.

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يُذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد عدوية، مشاركته نجله الفنان محمد عدوية والفنان محمد رمضان في تريو غنائي بعنوان "على وضعنا".

 

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