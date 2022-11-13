محمد عدوية يكشف حقيقة خلاف والده مع محمد رمضان

الوكيل الإخباري- نفى الفنان محمد عدوية وجود أي خلافات بين والده الفنان الكبير أحمد عدوية وبين النجم محمد رمضان تسببت في إلغاء التريو الغنائي الذي من المقرر أن يجمعهما ويشاركهما فيه.



وأوضح عدوية الصغير لـ "لها" أن تعاونهم الفني هو ووالده مع رمضان لا يزال قائماً، وأن الأغنية من فكرة محمد رمضان وإنه قام بعرضها عليه وعلى والده، فتحمسا جميعا لها، ولكن انشغال الجميع في الوقت الحالي تسبب في تأجيل الأغنية.



وأضاف أن الأغنية سيتم العمل عليها خلال الأسابيع المقبلة لكي تكون مفاجأة غنائية مع مطلع عام 2023.



وكان محمد رمضان قد نشر منذ أيام صورة له رفقة الفنان أحمد عدوية ونجله من منزل الأخير قال فيها: «استعدوا لأغنيتي مع ملك الأغنية الشعبية أحمد عدوية وحبيبي واخويا محمد عدوية.. قريبا»



يذكر أن الفنان محمد عدوية كان قد أحيا خلال الساعات الماضية حفلا غنائيا رفقة والده الفنان أحمد عدوية في ساقية الصاوي

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