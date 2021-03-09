الثلاثاء 09-03-2021
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الثلاثاء، 09-03-2021 11:50 ص

محمد عساف يتحدّث عن زواجه لأول مرة.. فيديو

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الوكيل الاخباري - للمرة الأولى منذ إعلان زواجه، يتحدّث الفنان الفلسطيني محمد عساف عن زوجته، وذلك في لقاء أُجري معه ضمن حلقة من برنامج "The Insider بالعربي"، حيث أشار إلى أن ارتباطه بها جعل حياته أكثر استقراراً وهدوءاً، ولفت إلى أنها تشاركه الرأي فيما يتعلق بأعماله، مؤكداً أن حياته بعد الزواج تغيرت وأصبحت أكثر تنظيماً مما كانت عليه.

وأضاف عساف أن وجود زوجته إلى جانبه يُشعره بالتفاؤل في كل ما يفعله. كذلك تطرق إلى موضوع الطهو، وكشف أنه يحضّر مختلف الأطباق بمعيّتها، لكنه واجه صعوبة في ذلك في البدء قبل أن يعتاد الأمر، واعتبر أن الله أكرمه بها... كذلك ذكّر بأنه لا يحب التحدث عن شؤونه الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفاً أن للبيوت أسرارها.

اضافة اعلان
ويُشار إلى نجم "آراب أيدول" فاجأ الجميع بإعلان زواجه في شهر آب (أغسطس) 2020. وتبين أن العروس هي ريم عودة، وعُلم أنه نقل مكان إقامته إلى دبي حيث يمكنه متابعة أعماله الفنية.

 


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