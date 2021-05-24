الإثنين 24-05-2021
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الإثنين، 24-05-2021 01:45 م

محمد عساف يطلق أغنية جديدة عن فلسطين ويوتيوب يمنع نشرها.. شاهد

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الوكيل الاخباري - بعد قرار الهدنة في غزة والأحداث التي شهدتها الأراضي الفلسطينية، أطلق الفنان الفلسطيني محمد عساف عبر مواقع التواصل الاجتماعي أغنية جديدة بعنوان "إحنا الفلسطينية" لدعم شعبه، مؤكداً أنه لن ينشرها عبر قناته في موقع "يوتيوب" بسبب سياسات حظر المحتوى.

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وعلّق محمد عساف على المقطع قائلاً: "احنا الفلسطينية الله معانا ومقوينا أقدّم لكم هذه الأغنية وفي هذه الظروف، كمساهمة بسيطة مني وهدية لأبناء شعبي وكل جمهوري في كل مكان". وأضاف: "هذه الأغنية لن تٌرفع على قناتي الرسمية في اليوتيوب، بسبب محاربة اليوتيوب للمحتوى الفلسطيني في هذه الفترة بدون أسباب".

 

وأغنية "إحنا الفلسطينية" من كلمات الشاعر الفلسطيني سامي عفانة، وألحان محمد المدلل، وحققت نجاحاً كبيراً بعد ساعات من نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.



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