الإثنين 23-08-2021
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الإثنين، 23-08-2021 12:33 م

محمد عطية ينهي جدال إنفصاله عن خطيبته بطريقته - صورة

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الوكيل الإخباري - حير الفنان محمد عطية جمهوره بعد الجدل الذي أثير مؤخرا حول انفصاله الثاني عن خطيبته الإعلامية ميرنا الهلباوي، وهنأها بمناسبة عيد ميلادها، وهو ما اعتبره البعض نفيا لكل ما تم تداوله من أخبار عن انفصالهما بعد إلغاء كل منهما متابعة الآخر عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

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ونشر عطية صورة تجمعه مع ميرنا عبر خاصية ستوري لحسابه الشخصي على تطبيق إنستغرام، وعلق قائلا: عيد ميلاد سعيد فسفوسة، خليكي جميلة، قوية، ومجنونة.

ونشر صورة أخرى لهما، وعلق عليها: احتفال مؤقت لحد ما نخلص اللي ورانا ونحتفل بعيد ميلاد أحلى البنات.

يُذكر، أنه بعد شهر من الانفصال، عادت الإعلامية ميرنا الهلباوي لخطيبها المطرب محمد عطية، وكشفت ذلك من خلال منشور عبر حسابها علي موقع إنستغرام، قالت فيه: لم ننته بعد سنستمر في القتال من أجل حبنا.

 


 

المصدر - لبنان 24 

 




 

 


 

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