الإثنين 23-08-2021
الوكيل الاخباري

التعليم العالي والتربية تطلقان الدبلوم المهني لإعداد وتأهيل المعلمين

ورشة عن دور الإعلام في إزالة الوصمة لمرضى الإيدز

مصر تعلن رصد أول حالة لمتحور دلتا في البلاد وتكشف تفاصيل هامة

مستوطنون ينصبون منزلين متنقلين غرب سلفيت

الصحة توضح حول إعطاء الجرعة المعززة الثالثة في الاردن

الحكومة تكشف عن اجراءات بداية الشهر القادم

إقرار مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

5 وفيات و1366 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

الخلايلة: الحياة لا تستقيم للإنسان والمطلوب عدم الاستسلام

موعد صرف رواتب الموظفين

الإثنين، 23-08-2021 12:33 م

محمد عطية ينهي جدال انفصاله عن خطيبته بطريقته - صورة

60855Image1-1180x677_d


الوكيل الإخباري - حير الفنان محمد عطية جمهوره بعد الجدل الذي أثير مؤخرا حول انفصاله الثاني عن خطيبته الإعلامية ميرنا الهلباوي، وهنأها بمناسبة عيد ميلادها، وهو ما اعتبره البعض نفيا لكل ما تم تداوله من أخبار عن انفصالهما بعد إلغاء كل منهما متابعة الآخر عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

اضافة اعلان

 

ونشر عطية صورة تجمعه مع ميرنا عبر خاصية ستوري لحسابه الشخصي على تطبيق إنستغرام، وعلق قائلا: عيد ميلاد سعيد فسفوسة، خليكي جميلة، قوية، ومجنونة.

ونشر صورة أخرى لهما، وعلق عليها: احتفال مؤقت لحد ما نخلص اللي ورانا ونحتفل بعيد ميلاد أحلى البنات.

يُذكر، أنه بعد شهر من الانفصال، عادت الإعلامية ميرنا الهلباوي لخطيبها المطرب محمد عطية، وكشفت ذلك من خلال منشور عبر حسابها علي موقع إنستغرام، قالت فيه: لم ننته بعد سنستمر في القتال من أجل حبنا.

 


 

المصدر - لبنان 24 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
A8CC3420-1B7B-4736-9733-7728FB97FC07

سلاف فواخرجي تعلن انتهاء تصوير الكندوش

2564179_1507407706

مونيكا بيلوتشي وعلامات الكبر تظهر عليها - صوة

Capture-4-730x438

شاهد ...كارينا كابور تشعل مواقع التواصل بصورها من دون فلتر

Tamer-Hosny-

تامر حسني يدعم هنا الزاهد بطريقة رائعة بعد التنمّر على صوتها - فيديو

986239eb-ffc8-4ef3-9c5b-1ff547abc77a_16x9_1200x676

فنانة مصرية تتقدّم بشكوى ضدّ محمد سامي

naw

نوال الزغبي تستعد لطرح أغنية عليه ابتسامة

أخبار متعلقة
Suzan-Najm-Aldeen-21-678x381

ابن سوزان نجم الدين يلفت الأنظار بوسامته - صور

2021_7_26_16_27_28_271

ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا بصور جديدة - صورة

نيللي-3

صورة جديدة لـ نيللى كريم من شهر العسل برفقة زوجها في نيويورك

Kareena-Kapoor-1-678x381

إبن كارينا كابور يخطف الأنظار بجماله - صورة

314540_0

ريهام سعيد تبهر متابعيها في أخر ظهور لها - صورة

2021-07-19_09-25-27_815982-730x438

حلا شيحة تنشر صورة لوالدتها وتوجه رسالة لها - صور