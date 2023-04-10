محمد فؤاد : هنيدي ناكر العيش والملح .. والأخير يشارك مقطع فيديو

الوكيل الإخباري - نشر الممثل المصري الكوميدي محمد هنيدي مقطع فيديو من إحدى مقابلاته التلفزيونية القديمة، اعتبرها متابعون أنها رد على هجوم مواطنه الفنان محمد فؤاد في أحدث تصريحاته.

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وظهر هنيدي في مقطع الفيديو مع الإعلامية وفاء الكيلاني، حيث كانت تتحدث معه عن جماله والاحتفاظ بشبابه مهما كبر في السن، وعلق على هذا المقطع، قائلا: "أنا مش بحسدك.. أنا بحقد عليك بس".



وعلق العديد من المتابعين بأن الفنان المصري يقصد زميله محمد فؤاد من هذا الفيديو، وكتب أحدهم: "واضح قصدك بترد على تصريحات محمد فؤاد"، وأضاف آخر: "الله.. ما تقول إنك قاصد فؤاد عشان برنامج إمبارح وخلاص"، فيما قال آخر: "بترد على فؤاد أنت".



وكان محمد فؤاد قد علق على تصريحات منسوبة لمواطنه محمد هنيدي، حول الغيرة التي وجدها منه بعد نجاحه في فيلم "إسماعيلية رايح جاي"، معربا عن أسفه لسماع تلك التصريحات من هنيدي.



وقال فؤاد في تصريحات تلفزيونية: "انا مبغيرش من حد ومتوجدش اللي انا اغير منه، اغير من هنيدي ازاي واجيبه فيلم، انفسن منه ازاي وانا اللى جايبه معايا في فيلم اسماعيلية رايح جاي".



وأضاف: "اللي بيغير من صحابه دة يبقى عنده نقص. والله ما هاجمت محمد هنيدي، أنا كرهت فيلم إسماعيلية رايح جاي، لأنه خلق حالة من الكره بين الأبطال وفي الساحة الفنية كلها ولقيت فيه حروب نجوم".



وتابع محمد فؤاد: "أي حد وصل لهنيدي اني بغير منه يبقى عبيط، اجيبك ازاي معايا في فيلم وانا اللى كاتب له يضحك الناس ازاي. انا بغير منه هو انا محتاج السينما علشان اغير منه، ايه الهبل اللي احنا فيه دة".



وعاتب محمد هنيدي قائلاً: "اتقى الله يا هنيدي عيب عليك متسوقش لإني انا بغير منك هو انا جايبك فيلم معايا علشان تفشل وفرجة للناس ومتشتغلش تاني انا جيبتك علشان تنجح وتشرفني وتعمل فيلم بطولة لوحدة".



وأعرب عن محبته لهنيدي، وقال : "قسما برب العزة انا بحب هنيدي ولا عمري ما اعرف اغير منه عنده ايه مش عندي، انا فتحتلك طريق وقبلها كنت بتعمل مشهدين وشيلت من كلامي علشان اوسع له الدور".



وواصل فؤاد حديثه: "اسألو احمد حلمي اشتغل معايا في رحلة حب، وعمري ما زعلته لا جوا الفيلم ولا بره الفيلم وهو قاللى والله لو اخويا مش هيعمل معايا زي اللى انت عملته".



وأشار محمد فؤاد إلى أن منتجي الفيلم أفلسوا أثناء تصويره، وأكمل هو دفع المصاريف حتى يتم إنجازه، ورغم ذلك، فإنه لم يحصل سوى على 60 ألف جنيه مصري.



وختم حديثه بالقول: "يطلع منك يا هنيدي وتعطي ايحاء اني بغير منك يا راجل راعي العيش والملح وتعبي معاك في الفيلم ده انا كنت بصحيك من النوم علشان تيجي تمثل وابتديت تلتزم علشان انا زعلان منك لإني كنت بدفع من جيبي ومش انا المنتج".



فيلم "إسماعيلية رايح جاي" عرض لأول مرة في 25 من شهر أغسطس (آب) عام 1997، وهو من بطولة محمد فؤاد، ومحمد هنيدي، وحنان ترك. وإنتاج وتوزيع شركتي أفلام النصر، وأفلام حسن إبراهيم وشركاه، وسيناريو وحوار أحمد البيه، ومن إخراج كريم ضياء الدين، وطرحت أغنيات الفيلم ضمن ألبوم غنائي حمل عنوان "كامننا" مع شركة فري ميوزيك.

فوشيا

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