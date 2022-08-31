محمد فؤاد يحيي حفلا في مصر 2 أيلول المقبل

الوكيل الإخباري-يحيي الفنان محمد فؤاد حفلا غنائيا يوم 2 أيلول المقبل في منطقة الساحل الشمالي ، وذلك ضمن حفلات الصيف .



وكان علاء سلامة، وكيل نقابة المهن الموسيقية، قد علق على قرار تغريم الفنان محمد فؤاد 20 ألف جنيه بسبب غنائه بطريقة "بلاي باك" على فلاشة خلال حفله الغنائي في الساحل الشمالي مؤخرا، لافتا إلى أن المجلس يقدر كل النجوم الكبار.

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وأضاف علاء سلامة في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الغناء بطريقة "بلاي باك" يتسبب في ضرر كبير للعازفين في ظل عدم وجود دخل لهم.

صدى البلد