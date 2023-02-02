محمد فؤاد يشارك في النسخة الأولى من مسابقة "أنا فنان" لأصحاب الهمم

الوكيل الإخباري- شارك الفنان المصري محمد فؤاد في النسخة الأولى من مسابقة "أنا فنان" التي نظمها مركز راشد لأصحاب الهمم واستضافتها دار الأوبرا المصرية في القاهرة، بهدف تحفيز أصحاب الهمم على إطلاق العنان لمواهبهم والتعريف بإبداعاتهم، وإنجازاتهم في مختلف مجالات الفنون ومن بينها الغناء، والفنون الأدائية، والاستعراضية.



وفي لوحة فنية راقصة، تألق فؤاد على المسرح مع المواهب الفنية والاستعراضية المشاركة من أصحاب الهمم، وقدم خلال الحفل أغنية خاصة عبر فيها عن دعمه لأصحاب الهمم وقضاياهم.

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وأشاد فؤاد بالحفل في نسخته الأولى، التي تعد احتفاءً خاصاً بمواهب أصحاب الهمم، من أجل مساعدتهم على مواجهة التحديات والصعوبات التي تعترض طريقهم.

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