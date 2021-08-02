محمد فؤاد يصدم الجمهور بالتغير الكبير في شكله - فيديو

الوكيل الإخباري - تعرّض الفنان المصري محمد فؤاد لموجة إنتقادات واسعة بعد أحدث ظهور له وذلك بسبب إكتسابه وزناً زائداً.

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فتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقاطع فيديو من حفل زفاف أحياه محمد فؤاد، وتساءل العديد من المتابعين عن سبب وزنه الزائد إلى هذا الحدّ، كما اتهمه البعض بأنه لا يهتم بنظامه الغذائي أو بممارسة الرياضة، وتخوف آخرون بأن تكون زيادة الوزن هذه لأسباب صحيّة.



من ناحية أخرى، يستعد محمد فؤاد، الشهر المقبل للإحتفال بزفاف إبنه الوحيد عبد الرحمن، والذي من المقرر أن يقام في الساحل الشمالي، وسيقتصر حفل الزفاف على حضور أصدقاء محمد فؤاد المقربين وأهل العروسين.



المصدر - الفن