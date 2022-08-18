محمد فؤاد يعلق على تغريمه 20000 جنيه من نقابة المهن الموسيقية

الوكيل الإخباري-بعد فرض عقوبة على الفنان المصري محمد فؤاد وتغريمه دفع 20000 جنيه بسبب غنائه "بلاي باك"، في حفله الأخير في الساحل الشمالي رد الفنان المصري بأنه يحترم قرار نقابة المهن الموسيقية في خدمة الفن، وأن مديري أعماله يستكملون الاجراءات من أجل تنفيذ قرار التغريم.

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وكان المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية طارق مرتضى، أوضح قرار النقابة الذي يفرض وجود فرقة لا تقل عن ثمانية أعضاء، حرصاً منها على مكافحة البطالة بين العازفين، وكانت النقابة قد ذكرت في بيان صادر عن المجلس: "في حال التكرار ستتم إحالته لمجلس التأديب وله كافة الصلاحيات طبقاً للقانون".







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