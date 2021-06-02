محمد فراج وبسنت شوقي يحسمان موعد زفافهما المؤجل منذ عامين

الوكيل الإخباري - تقرر بصفة نهائية عقد قران الفنان محمد فراج على الفنانة بسنت شوقي يوم 11 يونيو الجاري، بعد تأجيل استمر عامين بسبب رفض العروس إقامة حفل الزفاف بينما يحتفظ خطيبها محمد فراج بذقن طويلة، لازمته طوال فترة تصوير مسلسله الأخير "لعبة نيوتن" بداية من العام 2019 وحتى شهر رمضان الماضي.

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فراج وبسنت وجها الدعوة لعدد محدود من نجوم الفن لحضور مراسم عقد القران داخل إحدى قاعات أحد الفنادق الكبرى في القاهرة يوم 11 يونيو، ولكنهما يتكتمان تفاصيل حفل الزفاف، علما وان مجلس الوزراء المصري أصدر بالأمس قرارات جديدة للاشتراطات المتعلقة بتنظيم الحفلات والأفراح، مشددا على عقدها في "قاعات مفتوحة" مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

وسبق أن أكدت بسنت شوقى عن وجود قصة حب بينها وبين محمد فراج منذ خمس سنوات، حيث تعرفت عليه في حفل يوم ميلاد صديق مشترك، وبعدها تعاونا سوياً عام 2015 في مسلسل "تحت السيطرة" وأعلنت الخطوبة رسمياً من كواليس مهرجان الجونة عام 2019، وكان من المنتظر إتمام الزفاف خلال شهور قليلة، ولكن التزام فراج بترك لحيته لتناسب شخصيته في مسلسل "لعبة نيوتن" دفع بسنت شوقى لطلب تأجيل الزفاف.

وقالت بسنت شوقي في لقاء تليفزيوني، إنها لن تقبل أن تتزوج من فراج بهذه اللحية الطويلة، حتى لا تكون ذكرى دائمة في صور الزفاف وذكرياته، وتود أن يحلقها حتى يتمكنا من الزواج.

المصدر - سيدتي







