الأربعاء 02-06-2021
الوكيل الاخباري

المفرق: 56 ألف شخص تلقوا لقاحات كورونا

بيان صادر عن وزارة المالية

تحذير من موجة كورونا ثالثة بالاردن في هذا الموعد

مدعي عام إربد يسند عدة جرائم لمطلق إشاعة كاذبة حول لقاح كورونا

توجيهات من وزير الداخلية الى الحكام الاداريين والأجهزة الأمنية

تأجيل محاكمة الأسيرين الأردنيين إلى العاشر من الشهر الحالي

الملك يزور معان اليوم الأربعاء

تحويل عوض الله والشريف حسين آل هاشم إلى محكمة أمن الدولة

القبض على سارق منزل متلبساً بالجرم المشهود في عمان

تحذير من سلوكيات خطيرة تسبب الإصابة بالفطر الأسود لمتعافي كورونا

الأربعاء، 02-06-2021 01:23 م

محمد فراج وبسنت شوقي يحسمان موعد زفافهما المؤجل منذ عامين

21054878661573922355


الوكيل الإخباري - تقرر بصفة نهائية عقد قران الفنان محمد فراج على الفنانة  بسنت شوقي يوم 11 يونيو الجاري، بعد تأجيل استمر عامين بسبب رفض العروس إقامة حفل الزفاف بينما يحتفظ خطيبها محمد فراج بذقن طويلة، لازمته طوال فترة تصوير مسلسله الأخير "لعبة نيوتن" بداية من العام 2019 وحتى شهر رمضان الماضي.

اضافة اعلان
 

فراج وبسنت وجها الدعوة لعدد محدود من نجوم الفن لحضور مراسم عقد القران داخل إحدى قاعات أحد الفنادق الكبرى في القاهرة يوم 11 يونيو، ولكنهما يتكتمان تفاصيل حفل الزفاف، علما وان مجلس الوزراء المصري أصدر بالأمس قرارات جديدة للاشتراطات المتعلقة بتنظيم الحفلات والأفراح، مشددا على عقدها في "قاعات مفتوحة" مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

 

وسبق أن أكدت بسنت شوقى عن وجود قصة حب بينها وبين محمد فراج منذ خمس سنوات، حيث تعرفت عليه في حفل يوم ميلاد صديق مشترك، وبعدها تعاونا سوياً عام 2015 في مسلسل "تحت السيطرة" وأعلنت الخطوبة رسمياً من كواليس مهرجان الجونة عام 2019، وكان من المنتظر إتمام الزفاف خلال شهور قليلة، ولكن التزام فراج بترك لحيته لتناسب شخصيته في مسلسل "لعبة نيوتن" دفع بسنت شوقى لطلب تأجيل الزفاف.

 

وقالت بسنت شوقي في لقاء تليفزيوني، إنها لن تقبل أن تتزوج من فراج بهذه اللحية الطويلة، حتى لا تكون ذكرى دائمة في صور الزفاف وذكرياته، وتود أن يحلقها حتى يتمكنا من الزواج.

 

المصدر - سيدتي 




 




 

 


 

إقرأ ايضا
1433967_0-e1618573742937-554x375

إيمي سمير غانم تعلق رسالة مؤثرة على باب غرفة والدتها في المستشفى!.. شاهد

4043231-1314495183

مسلسل جديد للفنانة نادين نجيم وصور من الكواليس.. شاهد

1458372

بطل مسلسل الهيبة مخللاتي يغير اللوك ويبدو أصغر بكثير - صورة

2019_12_28_17_33_10_220

كريم عبد العزيز يكشف تطورات والده الصحية

334806_0

رقم صادم... حورية فرغلي تكشف تكلفة عمليات تجميل أنفها في أمريكا

6528886-2144021553

صابر الرباعي يشوّق الجمهور لأغنيته الجديدة

أخبار متعلقة
image

الفنان باسم ياخور يعلن تعافيه من فيروس كورونا

6654586-1384929255

دنيا وإيمي سمير غانم تُطلقان حملة للدعاء لوالديهما.. والنجوم يتفاعلون

21088529771620134536

إصابة الفنان عماد محرم بوعكة صحية ودخوله العناية المركزة

8a66a8342d999ef037c9fdc82410d20a

نجم كبير يشارك في كتابة نهاية 'جبل' ويسدل الستار عن مسلسل 'الهيبة'

333245_0

تطورات جديدة في حالة سمير غانم الصحية

16190442130504063

الفنان محمد حاتم يتعرض للإصابة أثناء تصوير مسلسل 'قصر النيل'.. فيديو