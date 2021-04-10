محمد كارتر يثير الجدل والحيرة حول انفصاله عن شيماء سيف

الوكيل الإخباري - بعدما قامت الفنانة المصرية شيماء سيف، بحذفها لمتابعة زوجها محمد كارتر عبر تطبيق تبادل الصور (انستغرام)، ونشرها تعليقاً تقول فيه "إن كل شيء نصيب"، زاد المنتج الشهير حيرة الجمهور بعدما نشر رسالة حب لزوجته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وكتب كارتر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك): "من بعد ماعرفتك عمري في حياتي ما تخيلت حياتي من غيرك، أنتِ النفس اللي خارج وداخل مني، أنتِ الضحكة اللي بضحكها أنتِ القلب اللي بعشقه، الناس كلها بتتعامل على إنك مراتي وهما ما يعرفوش إنك بنتي، ايوة والله بنتي وحبيبتي وكل حاجة ليا في الدنيا"، وفق (لها).



وهو ما لم يحدده المتابعون إن كان نفياً للانفصال أم اعتذاراً من كارتر لشيماء عن أمر ما.



و يذكر أن شيماء سيف ألمحت لانفصالها عن زوجها قبل أيام، حين كتبت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، رسالة غامضة لم تفسرها جاء فيها: "الحمدلله على كل حال، كل شيء نصيب"، فيما حذفت الصور التي تجمعها بزوجها من حساباتها، واكتفت بترك الصور والفيديوهات التي تجمعهما مع بعض المشاهير، إلا أن أياً من الطرفين لم يؤكد أو ينفي بشكل رسمي أنباء الانفصال حتى الآن.

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المصدر : دنيا الوطن