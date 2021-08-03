الثلاثاء 03-08-2021
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الثلاثاء، 03-08-2021 04:46 م

محمد كيلاني يعود بـ القلب الأبيض - صورة

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الوكيل الإخباري - بعد غياب 10 سنوات عن الساحة الغنائية، يعود الفنان المصري محمد كيلاني بأغنيته الجديدة "القلب الأبيض" قريباً، ونشر بوستر العمل في صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

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أغنية "القلب الأبيض" من كلمات منة عدلي القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع فهد.


وكان تم تأجيل صدور العمل بسبب زواج محمد في 21 تموز/يوليو، حيث كان من المرتقب أن تصدر الأغنية يوم 23 تموز/يوليو الماضي.


على صعيد آخر، يصوّر كيلاني الجزء الجديد من مسلسل "الآنسة فرح"، والذي يشارك في بطولته إلى جانب كل من رانيا يوسف وأسماء ابو الزيد، ويحمل توقيع المخرج أحمد الجندي.

 


 

المصدر - الفن 





 




 

 


 

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