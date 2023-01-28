محمد منير يضع بصمته على حائط المشاهير في "بوليفارد" الرياض

الوكيل الإخباري- انضم النجم محمد منير إلى قائمة الفنانين المصريين الذين وضعوا بصمتهم على حائط المشاهير في بوليفارد الرياض بالمملكة العربية السعودية.



ونشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية عبر حسابه الخاص في "تويتر" صورة لمنير وهو يضع بصمته على الحائط.

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من ناحية أخرى، يستعد محمد منير لإحياء حفل غنائي ضخم بدبي في 19 شباط (فبراير) المقبل ليجدّد نشاطه الفني، بعد إحيائه مجموعة حفلات غنائية أخيراً. ومن المقرر أن يقدّم منير خلال الحفل باقة من أشهر أغانيه والتي يتفاعل معها الجمهور بحماسة.







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