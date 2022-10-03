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الإثنين، 03-10-2022 11:20 ص

محمد منير يقلق جمهوره بعد ظهوره الأخير- فيديو

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الوكيل الإخباري - أحيا الفنان محمد منير حفلاً ضخماً بمجمع زيد بمنطقة الشيخ زايد، وسط حضور جماهيري كبير، حيث قدم باقة من الأغاني التي اشتهر بها طوال مشواره الفني، والتي ردد كلماتها الجمهور عن ظهر قلب وتمايل على أنغامها.

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إلا أن محمد منير اضطر إلى استكمال الحفل وهو جالس على الكرسي بسبب الأزمة الصحية التي يمر بها، حيث أصيب منذ فترة بكسر في الحوض، وهو ما أثار قلق محبيه حول حالته الصحية ومعاناته من التعب والضعف منذ فترة طويلة بسبب المرض.


 

 

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