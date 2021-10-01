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الجمعة، 01-10-2021 09:44 ص

محمد منير يكشف حقيقة تدهور حالته الصحية

محمد ٢


الوكيل الإخباري - كشف المطرب المصري محمد منير حقيقة الأنباء الأخيرة المتداولة عن تدهور حالته الصحية.

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وظهر «الكينغ»، في صورة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مؤكداً قدرته على الغناء بصورة جيدة.


وغادر النجم، مساء أمس الخميس، مطار القاهرة الدولي متجهاً إلى 3 دول أوروبية، على أن يعود إلى القاهرة بعد جولة فنية يزور فيها إسبانيا وألمانيا وسويسرا مطلع أكتوبر المقبل.


ويحضر الكينج محمد منير خلال الأيام الجارية لمفاجأة كبيرة لجمهوره في مصر والوطن العربي من خلال دويتو غنائي يستعد لتسجيله بعنوان «مين يستاهلك»، بمشاركة حميد الشاعري.


يُذكر أن آخر أعمال محمد منير أغنية «اللي باقي من صحابي»، والعمل من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول، وحقق نجاحاً باهراً.

 

البيان


 




 

 


 

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