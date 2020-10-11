محمد منير يكشف عمله قبل الغناء والشهرة.. شاهد

الوكيل الاخباري - احتفل يوم أمس السبت جمهور الفنان محمد منير بعيد ميلاده، على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وبطرق جديدة حيث نشر جمهور الفنان مقطع فيديو للقاء قديم استضافته فيه الفنانة نجوى إبراهيم، وكان وقتها يطلق عليه الفنان الشاب محمد منير.



وفي تقديمها للكينج، قالت الإعلامية نجوى إبراهيم: "كان من المفروض أن يكون مكانه خلف الكاميرات، وكاميرات التلفزيون على وجه التحديد، فهو خريج كلية الفنون التطبيقية شعبة تصوير إلكتروني، لكن الحقيقة هو لم يعشق هذا العمل، وتغير مساره، وبدلاً من أن يقف خلف الكاميرات، وقف أمام الكاميرات كنجم.. هجر محمد منير التصوير بالعدسات وأصبح يعشق التصوير بالكلمات والأنغام".

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وعلق منير قائلاً: "الوقوف ورا الكاميرا، كان لهُ دين كبير على عاتقي، بمعنى أنني في الأساس عشت حياتي قبل انتقالي لعالم الغناء حول زملائي المصورين، وأنا أرى أن عيون المصور هي أكثر العيون حساسية، فعيون زملائي المصورين هي التي رشحتني".



وسألت نجوى إبراهيم، منير قائلة: "بتشعر بحنين وأنت واقف أمام الكاميرات.. نفسك تمسك الكاميرا وتصور.. أنت قعدت معاها خمس سنين"، فقال محمد منير، "بمسكها بس بحس إني بعدت عنها فترة كبيرة يعني"، وعندما قالت له: "نجرب أنا معنديش مانع إنك تجرب في صورتي"، علق ضاحكًا "أنتي صورة حلوة فأنا مش عايز ألخبطك يعني، لأن أنا عارف إن أنا مصور مش شاطر بالإضافة إلى أن الكاميرات بتتغير كل فترة وأنا درست في كاميرات قديمة بس أنا شايف كاميرات حديثة جدًا".



ومع إصرار نجوى إبراهيم، توجه منير إلى إحدى الكاميرات في الاستوديو، وبدأ في ضبط كادر التصوير على وجه المذيعة، وقال لها إن "المخرج يقول له في سماعة الأذن "أنت هائل".. ودا الشيء المطلوب طبعًا".





لها

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