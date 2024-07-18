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الخميس، 18-07-2024 09:47 ص

محمد هنيدي يحتفل بخطوبة ابنته فريدة

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الوكيل الإخباري- وسط أجواء عائلية مميزة، احتفل النجم محمد هنيدي بحفل خطوبة ابنته فريدة على شاب من خارج الوسط الفني.

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وحرص جمهور ومتابعو هنيدي على تداول صور حفل الخطوبة التي اقتصرت على حضور عدد بسيط من الأهل والأصدقاء، وقدم محبوه في الوطن العربي التهنئة له ولابنته.


ويستعد الفنان محمد هنيدي لتقديم مسرحية "ميوزيكال سكول" في السعودية، وذلك اعتبارًا من يوم 20 يوليو (تموز) الجاري، ولمدة 5 أيام متواصلة، حتى يوم 24 من الشهر ذاته.


ويُشارك في بطولة المسرحية بجانب هنيدي كل من نرمين الفقي، ومحمد ثروت، وأحمد سلطان، ونانسي صلاح، ومحمود حافظ وآخرون، وهي من إخراج خالد جلال.


وتدور أحداث العمل المسرحي حول عودة "رمضان مبروك" لإدارة مدرسة بعد طلب مالكتها منه مساعدتها في إدارتها، ولكنه يواجه التحديات التي تعيقه عن تحقيق هدفه، وتتسم بالطابع الكوميدي الاجتماعي.


 

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