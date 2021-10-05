محمد هنيدي يسخر من تعطل فيسبوك

الوكيل الإخباري - سخر الفنان محمد هنيدي من مستخدمي موقع "فيسبوك" الذين اتجهوا لاستخدام "تويتر" بسبب العطل الذي أصاب "فيسبوك".



وكتب هنيدي عبر حسابه الخاص في تويتر": "للناس اللي لسة جايه تويتر اسمها تويتة مش بوست واسمه ريتويت مش شير واسمه حساب مش صفحة".

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واستقبل الجمهور تغريدة هنيدي بنوع من المُزاح، كما كان للبعض رأي آخر حيث سألوه عن الجديد في تحدّيه مع النجم العالمي فان دام، ومما جاء في تعليقاتهم: "شكراً للتوضيح عملت ايه في حوار فاندام أنا قلقان عليك" و"اسمه فاندام مش محمد هنيدي".

المصدر - لها