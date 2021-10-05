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الثلاثاء، 05-10-2021 01:48 م

محمد هنيدي يسخر من تعطل فيسبوك

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الوكيل الإخباري - سخر الفنان محمد هنيدي من مستخدمي موقع "فيسبوك" الذين اتجهوا لاستخدام "تويتر" بسبب العطل الذي أصاب "فيسبوك".

وكتب هنيدي عبر حسابه الخاص في تويتر": "للناس اللي لسة جايه تويتر اسمها تويتة مش بوست واسمه ريتويت مش شير واسمه حساب مش صفحة".

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واستقبل الجمهور تغريدة هنيدي بنوع من المُزاح، كما كان للبعض رأي آخر حيث سألوه عن الجديد في تحدّيه مع النجم العالمي فان دام، ومما جاء في تعليقاتهم: "شكراً للتوضيح عملت ايه في حوار فاندام أنا قلقان عليك" و"اسمه فاندام مش محمد هنيدي".

 

المصدر - لها 

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