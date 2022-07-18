محمد هنيدي يطلب من متابعيه المساعدة بسخرية !

الوكيل الإخباري-شارك الفنان المصري محمد هنيدي متابعيه منشور طريف عبر صفحته الخاصة في موقع التواصل الإجتماعي " فيسبوك " .



وطلب هنيدي من متابعيه مشاركة أفكارهم لمشروع يستطيع القيام به بطريقة فكاهية حيث كتب :" طلب مساعدة: عايزكم تقترحولي مشروع كدة اعمله .. من المشاريع اللي بتيجي فكرتها للواحد وهو قاعد ع القهوة وبيضرب شاي نعناع ومعاه ازازة المياة المشبره من فلتر حنفية القهوة

عشان المياه المعدنية غالية " .



وهذه ليست المرة الأولى ، فقد اعتاد الفنان محمد هنيدي على التفاعل مع متابعيه بطرق طريفة عبر صفحاته الخاصة بمواقع التواصل الإجتماعي

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