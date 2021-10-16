محمد هنيدي يطلق برنامجه الجديد على قناة المحور - صورة

الوكيل الإخباري - أعلن الفنان الكوميدي محمد هنيدي عن استعداده لانطلاق تجربة التقديم التلفزيوني لبرنامج جديد سيقوم بتقدمه على قناة المحور المصرية.

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وعبر هنيدي عن سعادته بالتجربة التلفزيونية الجديدة على حسابه الرسمي على «فيسبوك»، قائلاً: « بما إننا عملنا سينما وإعلانات والحمد لله كسرنا الدنيا بيكم فقلت أعمل برنامج ونكسر الدنيا أكتر (هنيدي شو) استنوا المفاجآت والانبهارات حصرياً على قناة المحور الجمعة 22 أكتوبر».

تجربة محمد هنيدي التلفزيونية ليست الأولى له حيث سبق له التعاون مع قناة المحور من خلال برنامج «مسلساليكو» الذي تَمّ عرضه منذ سنوات من خلال شاشتها .



المصدر - سيدتي