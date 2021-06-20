محمد هنيدي يعلن موعد عرض 'الإنس والنمس' - صورة

الوكيل الإخباري - ينتظر أبطال فيلم "الإنس والنمس" للفنان محمد هنيدي، طرح العمل خلال الأسابيع المقبلة في صيف 2021.

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وكانت قد طرحت الشركة المنتجة للفيلم الأفيشات الخاصة به وكذلك البرومو، الذي يوضح مواجهة محمد هنيدي للزومبي .



الفيلم يدور في إطار كوميديا الرعب، ويشارك في بطولته مع الفنان محمد هنيدي، منة شلبي، صابرين، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي، إضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف، والفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة وكريم حسن بشير.





المصدر - نواعم