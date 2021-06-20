الإثنين 21-06-2021
الوكيل الاخباري

تربية المزار الجنوبي تكرم الطلبة المشاركين في مختلف المسابقات

سياحة اليرموك تنشئ مسارا بيئيا بمنطقة أحراج برقش

الصين تتعهد بتقديم 3 مليارات دولار للدول النامية لمواجهة كورونا

بدء برنامج دورة تدريب المدربين بالبلقاء التطبيقية

طائرة تركية تفشل بالهبوط في مطار بيروت نتيجة لعطل فني

تربية الكرك تكرم المدارس المشاركة في برنامج تحدي الاعمال

مواجهات في حي الشيخ جراح مع قوات الاحتلال الاسرائيلي

البيت الأبيض: سنفرض عقوبات جديدة على روسيا

لجنة الاوبئة توضح حول موجة كورونا جديدة بالاردن ووصول الاصابات لهذا العدد

تفاصيل الحالة الجوية يوم الإثنين - تحذيرات

الأحد، 20-06-2021 10:41 م

محمد هنيدي يعلن موعد عرض 'الإنس والنمس' - صورة

7454321-1225454569


الوكيل الإخباري - ينتظر أبطال فيلم "الإنس والنمس" للفنان محمد هنيدي، طرح العمل خلال الأسابيع المقبلة في صيف 2021.

اضافة اعلان


وكانت قد طرحت الشركة المنتجة للفيلم الأفيشات الخاصة به وكذلك البرومو، الذي يوضح مواجهة محمد هنيدي للزومبي  .


الفيلم يدور في إطار كوميديا الرعب، ويشارك في بطولته مع الفنان محمد هنيدي، منة شلبي، صابرين، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي، إضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف، والفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة وكريم حسن بشير.


 

المصدر - نواعم 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
596A5F91-7910-4F28-8037-F11DFBEBB627.

'في يوم الأب العالمي' كارول سماحة توجه رسالة لـ زوجها - صورة

20200608_192656

فرقة 'BTS' تتألق بإنجاز جديد

6678251-358954174

أحمد العوضي يدعم ياسمين عبد العزيز بعد أزمتها - صورة

f7df1148-e1b5-4927-9c17-56475c4521f2

بمناسبة عيد الأب العالمي داليدا خليل توجه رسالة مؤثرة لوالدها - صورة

2021_6_20_13_40_53_795

شاهد... أول رد من محمد رمضان على سميرة عبد العزيز

e3410fca-587f-429e-988a-5822f0f0d4c1

نانسي عجرم تتحدث عن مرضها

أخبار متعلقة
101390Image1-1180x677_d

هنا الزاهد تعتذر عن بطولة في عز الظهر

word-image-33

الممثلة التركية سونغول أودان قريباً في إسبانيا

cropped_4752852_1496138307

عمل سينمائي يجمع محمد كريم والنجم العالمي بروس ويليس.. صور

7136196-1705648023 (1)

ميريام فارس تشارك صورة من فيلمها الجديد

main_image5d13b0258cc7a

دانييلا رحمة تثير ضجة عبر مواقع التواصل من صحراء دبي