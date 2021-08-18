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الأربعاء، 18-08-2021 03:19 م

محمد هنيدي يكشف عن نتيجته في الثانوية العامة

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الوكيل الإخباري - مازح النجم المصري محمد هنيدي جمهوره عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بمناسبة إعلان نتيجة الثانوية العامة في مصر.

وكتب هنيدي على حسابه الرسمي في "فيسبوك"، "اتذكر جيدا أيام الثانوية العامة.. كانت عادة اتصال الوزير بالمتفوقين قد بدأت للتو.. كنت واثقًا البته من تفوقي في الامتحانات.. وكان والدي منبهر دائمًا بي.. فبعد كل امتحان.. كنت أوكد له حصولي على الدرجة النهائية".

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وأضاف: فكان يفتخر بي وبذكائي قائلا لاصدقائه "محمد زكي جدا.. ده بيقفل الامتحانات وهو مابيفتحش كتاب


واختتم منشوره قائلاً: "في يوم ما قبل النتيجة جلست بجانب التليفون انتظر اتصال الوزير ليخبرني بالخبر السعيد وهو يقول "طلعت أول جمهورية يا محمد مبروك، وبعد ساعات أتي الأتصال وإذا بمعتز صديقي قائلا "جبتلك النتيجة من الكنترول الحق أهرب يا محمد جبت 51% وملحق (راسب) في العربي (مادة اللغة العربية).

 

 


 

 

المصدر - لها 

 

 




 

 


 

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