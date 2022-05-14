السبت 14-05-2022
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السبت، 14-05-2022 02:38 م

محمد هنيدي ينشر صورة من طفولته ويعلق عليها-صورة

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الوكيل الإخباري-نشر الممثل المصري محمد هنيدي صورة له من مرحلة الطفولة على وسائل التواصل الاجتماعي.

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بدا هنيدي في الصورة في خدود ممتلئة وهو يضع طاقية فوق رأسه. علّق الممثل المصري على الصورة قائلاً: " خدود ماتمنهاش لألد أعدائي، كانوا يعدوا يأكلوني عشان أكبر، وكانت خدودي بس اللي بتكبر".


وكان محمد هنيدي حقق نجاحاً كبيراً في الصيف الماضي في فيلمه "الإنس والنمس"، الفيلم من تأليف شريف عرفة وكريم حسن بشير، إخراج شريف عرفة. شاركه البطولة الممثلة منة شلبي وعمرو عبد الجليل، صابرين، سليمان عيد وعارفة عبد الرسول.

 


الفن

 




 

 


 

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