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الأربعاء، 08-12-2021 12:42 م

محمد هنيدي يوجه رسالة لهند صبري - فيديو

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الوكيل الإخباري - خلال تواجدهما على السجادة الحمراء في حفل افتتاح الدورة الأولى من "مهرجان البحر الأحمر السينمائي" في المملكة العربية السعودية، التقى الفنان محمد هنيدي بالفنانة هند صبري، حيث عبّر لها عن سعادته بلقائها، قائلاً إنه يتمنى أن يجمعهما عمل فني، فتجيبه بأنها هي أيضاً تتمنى ذلك.

وخلال لقائهما أمام كاميرات برنامج "Theinsider بالعربي"، مازحت هند صبري هنيدي قائلةً إنه دائماً يقول لها إنها أقصر منه بكثير، لذا فلن ينجح عملهما معاً.

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يُذكر أن هند صبري تشارك كعضو لجنة تحكيم في الدورة الأولى من "مهرجان البحر الأحمر السينمائي".

 

 

المصدر - لها

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