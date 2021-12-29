الأربعاء 29-12-2021
الوكيل الاخباري

بعد الإجراءات السعودية.. الأوقاف: نتابع أي تحديث على إجراءات العمرة

وفاة مواطن غرقاً داخل بركة اسماك في اربد

صندوق الزكاة يدفع 70 ألف دينار عن 90 غارمة

العيسوي يلتقي بمجموعة من شيوخ ووجهاء البدول في لواء البتراء

تسجيل 466 إصابة جديدة بالمتحور أوميكرون في الاردن

في حادثة مؤسفة.. مُسن يتعرض لهجوم من 20 كلب ضال بوسط البلد

التربية تشكل لجنة لتحديث مواصفات أثاث المدارس

لمواجهة كورونا .. فلسطين تمدد حالة الطوارئ

التنمية : 20 ألف دينار قيمة دعم الجمعيات لعام 2021

الأمن : قوة أمنية لنقل وتأمين اسئلة التكميلي

الأربعاء، 29-12-2021 03:28 م

محمود التركي يحصد 100 مليون مشاهدة لأغنيته اشمك

mahmoud-2-1


الوكيل الإخباري - شكر الفنان العراقي الشاب محمود التركي الجمهور على تحقيق أغنيته المنفردة "اشمك" لرقم قياسي جديد، متخطية الـ100 مليون مشاهدة.

اضافة اعلان

 

وقال عبر منصات التواصل الاجتماعي: "بوجودكم ودعمكم المستمر تتحقق النجاحات.. 100 مليون شكراً من القلوب.. والقادم بوجودكم أفضل"، مؤكداً سعادته بالأغنية التي لحنها بنفسه، بعد أن اختار الكلمات من الشاعر محمد الجبوري، ووزّعها الموزع الموسيقي ميثم علاء الدين، ومكس وماسترينغ  طيف عادل، وتحت إشراف عام وإدارة أعمال محمود الترك الموسيقي صفاء غريب.

 

نواعم 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1-151-730x438-1-730x438

هذا ما تتمناه هند صبري في العام الجديد - فيديو

2ipj-12

تيم حسن يحيي الذكرى السنوية لرحيل حاتم علي - صورة

medium_2021-10-30-01a82315d8

كارمن لبس تنتقد شركات الإنتاج وتهدد بالإعتزال

2021-12-26_11-12-34_104509-441x320

عاصي الحلاني سيحيي حفل رأس السنة رغم وفاة شقيقته

11907304001638113312

هاني شاكر في موقف محرج بسبب كورونا - صورة

إعلامي

الموت يصيب الإعلام المصري مجدداً - صورة

أخبار متعلقة
mahmoud-turki-3

محمود التركي مسك ختام حفلات مهرجان أم الإمارات