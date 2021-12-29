محمود التركي يحصد 100 مليون مشاهدة لأغنيته اشمك

الوكيل الإخباري - شكر الفنان العراقي الشاب محمود التركي الجمهور على تحقيق أغنيته المنفردة "اشمك" لرقم قياسي جديد، متخطية الـ100 مليون مشاهدة.

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وقال عبر منصات التواصل الاجتماعي: "بوجودكم ودعمكم المستمر تتحقق النجاحات.. 100 مليون شكراً من القلوب.. والقادم بوجودكم أفضل"، مؤكداً سعادته بالأغنية التي لحنها بنفسه، بعد أن اختار الكلمات من الشاعر محمد الجبوري، ووزّعها الموزع الموسيقي ميثم علاء الدين، ومكس وماسترينغ طيف عادل، وتحت إشراف عام وإدارة أعمال محمود الترك الموسيقي صفاء غريب.

نواعم

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