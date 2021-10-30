محمود العسيلي يحتفل بعيد ميلاد زوجته في باريس - صورة

الوكيل الإخباري - وثّق الفنان المصري محمود العسيلي إحتفاله بعيد ميلاد زوجته أمينة عبد المنعم بفندق في العاصمة الفرنسية باريس، بنشر صور ومقاطع فيديو في صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

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وكتب محمود تعليقاً وجه فيه رسالة لـ أمينة قائلاً: "الحب له تعريفات عدة وفقاة لأوليات كل شخص منا، بالنسبة لي الحب هو منزل، راحة وأمان وثقة بالنصف الآخر، أحبك في ضعفك قبل قوتك وأيامك السيئة أكثر من أفضل أيامك، الحب هو أن تكون نفسك بدون تبريرات".

وختم محمود العسيلي رسالته قائلاً: " عالحلوة و المرة هنعيش سوا

لترد زوجته بتعليق قائلة: "أحبك جدا يا أجمل حاجة حصلت في حياتي".

المصدر - الفن