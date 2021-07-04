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الأحد، 04-07-2021 04:25 م

محمود العسيلي يشارك متابعيه كواليس تصوير أغنيته على خدك - صور

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الوكيل الإخباري - كشف الفنان المصري محمود العسيلي، عن كواليس تصوير أغنيته "على خدك"، التي طرحها خلال الفترة الماضية وتميزت الأغنية بالأجوائ الصيفية الحيوية تم تصويرها على شاطئ البحر، فيما علق العسيلي، على الأغنية "بداية الصيف وبداية حاجات كتير أوي قريباً".

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ويشار الى أن أغنية "على خدك" من كلمات أمير طعيمة، ألحان محمود العسيلى، توزيع على فتح الله، والكليب من اخراج رونا العريان، وكانت آخر أغاني العسيلي التي طرحها أغنية "بقت معايا" من كلمات سارة فرج، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع أمير هداية، ومن إخراج إبراهيم حدرج.


واختار العسيلي الدخول في عام 2021 بأغنية رومانسية درامية عن البعد والفراق، كما اعتمد في تصويرها على الأجواء الشتوية.

 




 

المصدر - الفن 

 




 

 


 

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